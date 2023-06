Jongeren bouwen windmolens in Greenville

Houthalen-Helchteren

Om jongeren aan te wakkeren een technische opleiding rond hernieuwbare energie te volgen, organiseerde CleanTechPunt in Greenville een project met jongeren en bedrijven rond het bouwen van windmolens. Eén van die jongeren is Kamiel Timmers, leider in de Chiro van Meulenberg. “Als student bij PXL waar ik een lerarenopleiding volg, heb ik mijn expertise voor een didactische verantwoording ingebracht. Jongeren van KSA of Chiro kunnen er op een speelse manier wat van opsteken.”

Hugo Meus, projectcoördinator van CleantechPunt: “We kregen een subsidie van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) voor een project rond duurzaamheid gericht op jongeren. Wist je trouwens dat wij in drie maanden tijd 800 jongeren bereikt hebben met onze projecten. We betrekken niet alleen jongeren, maar ook bedrijven.”

Thomas Voets van het bedrijf iLumen: “Met ons bedrijf willen we zonne-energieinstallaties optimaliseren. Hierbij hebben we een dringende nood aan jonge medewerkers die een job zoeken in hernieuwbare energie.” (jli)