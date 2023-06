Voor 1,7 miljoen euro aan cosmetica gestolen via gat in oplegger: Albanezen riskeren 45 maanden cel

Vijf Albanezen riskeren elk 45 maanden cel nadat ze vorig jaar een vrachtwagen vol cosmeticaproducten van Estée Lauder plunderden in Zolder. De buit bedroeg 1,7 miljoen euro, maar de politie kon nagenoeg alles terugvinden in een loods in het Brusselse.

De vijf dertigers en veertigers verschenen maandag voor de Hasseltse correctionele rechtbank. Nadat ze tijdens hun politieverhoor minder spraakzaam waren, bekenden ze op het proces wel schuld. “Het was fout wat ik gedaan heb. Dit was de eerste en de laatste keer. Ik heb spijt.”

Dat ze intussen al dertien maanden achter de tralies zitten, zal ongetwijfeld een rol spelen in hun schuldgevoel. Het was in de nacht van 15 op 16 maart 2022 dat de lading verdween uit een vrachtwagen, die het verdeelcenter van Estée Lauder in Westerlo als bestemming had. De vrachtwagen stond op de parking van Truckstop 26bis. Achteraan de oplegger maakten de dieven een gat, waarna ze de buit van liefst negen paletten cosmetica in een andere truck over tastten.

Bendevorming

Met de hulp van bewakingsbeelden en telefonieonderzoek kwamen de speurders de verdachten op het spoor. De bal ging helemaal aan het rollen nadat de politie in Brussel een Mercedes van de weg plukte die ook te zien was bij de diefstal in Zolder. Ook bleken er heel wat dna-sporen te zijn. In het geheugen van een smartphone van de betichten werden dan weer vlak na de diefstal foto’s teruggevonden van de gestolen producten. Verder konden de speurders de witte vrachtwagen te traceren die diende om de goederen te vervoeren.

Er volgden huiszoekingen in Grimbergen en in twee loodsen van opslagspecialist Shurgard in het Brusselse. In een daarvan lag de buit en in een andere trof de politie een 50-tal dozen met gestolen Cognac aan. Ook voor de drankdiefstal vervolgde het parket de betichten, naast bendevorming plus twee mislukte ladingdiefstallen in Heusden-Zolder en Houyet. “We kunnen de beklaagden voor diverse inbraken en vermogensdelicten in ons land aan elkaar koppelen. Ze gingen op strooptocht doorheen België. Over bendevorming is er geen discussie mogelijk. Ik vorder 45 maanden cel voor elk, net zoals 2.000 euro boete”, klonk het maandag.

De verdediging minimaliseerde het aandeel van elke betichte. “Zij hebben hem enkel gevraagd om in de buurt te zijn. Nooit heeft hij de buit vast gehad”, verklaarde advocaat Jeroen Vandenberk. Net als zijn confraters vroeg hij om een straf met uitstel. Vonnis op 30 juni.