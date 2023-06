Russische aanval op Zweden is niet uit te sluiten, stelt rapport van defensieministerie

Na de Russische inval in Oekraïne achten experts in Zweden het niet onmogelijk dat ook het Scandinavische land wordt aangevallen. Het ministerie van Defensie kwam maandag met een rapport, opgesteld door een commissie bestaande uit politici van alle geledingen en experts. Het belang wordt onderstreept dat Zweden lid wordt van de NAVO.

Door de inzet van de Russische troepen in Oekraïne, zijn de mogelijkheden om strijdkrachten in andere regio’s van de wereld te gebruiken, wel beperkter, luidt het in het document met als titel “Zware tijden” (“Allvarstid”). Die inschatting betekent echter niet dat Rusland niet in staat zou zijn om militair op te treden in de onmiddellijke omgeving van Zweden. Moskou heeft de drempel voor het gebruik van militair geweld doen zakken en heeft een hoge politieke en militaire neiging om risico’s te nemen, laten zien, menen de experts. Het Russische vermogen om tegen Zweden uit te pakken met land- en zeemacht, langeafstandswapens of kernwapens, blijft intact.

De commissie onderstreept dat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne ook het Zweedse veiligheidsbeleid grondig heeft veranderd. “De Russische inval in Oekraïne en de toenemende territoriale aanspraken van China tonen dat conflicten over grondgebied met militaire middelen opnieuw een realiteit geworden zijn.”

Zweden wordt het best binnen de NAVO verdedigd, aldus de commissie. Het land diende in mei vorig jaar, in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne, een aanvraag in om lid te worden van het militaire bondgenootschap, maar alle 31 lidstaten moeten daarvoor groen licht geven, en Turkije en Hongarije liggen nog altijd dwars.