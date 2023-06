Werknemers sluiten Delhaize-winkel in shopping center van Nijvel

De Delhaize-winkel in het shopping center in Nijvel heeft maandagochtend de deuren gesloten na een spontane actie van het personeel, in gemeenschappelijk front. De werknemers hebben buiten de winkel plaatsgenomen. Ze protesteren nog steeds tegen de plannen van Delhaize om de winkels in eigen beheer te verzelfstandigen.

De Delhaize-winkel in Nijvel is een van de supermarkten waar het protest het hevigst is. De winkel bleef al zeven weken lang gesloten, tot de heropening via gerechtelijke weg door de directie afgedwongen werd.

Volgens vakbondsman Christophe Bouvier (Setca) is maandagochtend een gerechtsdeurwaarder langsgeweest. “Maar die heeft alleen onze aanwezigheid vastgesteld”, aldus Bouvier, die benadrukt dat andere acties in de komende dagen in Waals-Brabant niet uitgesloten zijn.