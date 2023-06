Schoonheidssalon van Iraanse actrice gesloten na overtreding hoofddoekplicht

Bayet, die zeer beroemd is in haar thuisland, had nog maar enkele dagen de deuren van haar schoonheidssalon geopend. Bij de inwijding zouden meerdere gasten de kledingsvoorschriften hebben verzaakt. Zo is zichtbaar op video’s die via sociale media werden verspreid.

De afgelopen maanden hebben de autoriteiten tal van winkels, restaurants en zelfs winkelcentra verzegeld na overtredingen van de islamitische kledingvoorschriften. Veel Iraanse vrouwen weigeren een hoofddoek te dragen als verzet tegen de regering. In acteerkringen tonen veel mensen zich solidair met het protest.