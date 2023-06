Café ‘t Siebelke trakteert klanten bij 40ste verjaardag

Hoeselt

Leon Lijnen (65) opende in 1983 met oom Florent Verjans taverne ’t Siebelke in Romershoven. Anno 2023 staat kastelein Leon er nog, sinds 23 jaar met Chantal Doneux (54). “Ik zat als jongeman bij de para’s. De voorziene landingsplaats voor valschermspringers is het cible, Frans voor schietschijf of doelwit, vandaar de naam ’t Siebelke”. “Voor onze 40ste verjaardag krijgen de klanten gratis drank en hapjes. Stoppen gaan we niet doen, want ik ben nog niet aan mijn pensioen”, zegt Chantal. Ook Leon heeft er nog zin in. “Als je geen horecamens bent, hou je het geen vijf jaar vol. Wat we fijn vinden is het contact met de klanten. We praten over alles en de wereldproblemen, die worden aan de toog in een kwartier opgelost”, lacht Leon. (frpe)