Piepjonge dievegges riskeren 15 maanden voor inbraken: “Geboortearmbandjes van dochters gestolen”

Twee vrouwen van amper 21 en 19 jaar oud riskeren elk een celstraf van 15 maanden voor twee inbraken in Scherpenheuvel-Zichem en Maaseik. “Het was een ravage”, getuigde een van de slachtoffers. De vrouwen zijn in andere Europese landen gekend onder verschillende aliassen.

Klein van gestalte, maar vooral piepjong. De twee vrouwen, geboren in Italië maar ondertussen hier aangehouden in de gevangenis, moesten zich maandagochtend in de rechtbank van Tongeren verantwoorden voor de diefstallen die ze begin dit jaar pleegden in zowel Scherpenheuvel-Zichem als in Maaseik. De vrouwen zijn gekend onder verschillende aliassen in tal van andere Europese landen, maar in België hebben ze een blanco strafblad.

Rugzak

Op 11 februari kreeg de bewoonster van een huis in Maaseik een melding op haar telefoon van de bewegingsdetector in haar appartement. Op de beelden die ze doorgestuurd kreeg, was te zien hoe een van de twee meisjes het appartement doorzocht terwijl de andere op de uitkijk stond. Bij thuiskomst was er geen spoor meer van de dievegges.

Enkele dagen later merkte de dochter van de bewoonster de twee vrouwen op aan de bushalte. “Ze droegen de rugzak die overeenkwam met de rugzak die tijdens de inbraak gestolen werd”, aldus de aanklager. De politie kwam ter plaatse en kon de dames arresteren. “Een van hen verklaarde dat ze minderjarig was, maar een botscan wees uit dat ze wel degelijk ouder was. De andere identificeerde zich onder een valse naam”, sprak de procureur.

Geld en juwelen

De vrouwen werden ook aan een tweede diefstal, die op 26 januari in Scherpenheuvel-Zichem plaatsvond, gelinkt. Daar braken ze binnen via het keukenraam en gingen ze aan de haal met geld en juwelen. Op camerabeelden van de buren waren de twee dievegges te zien. De kleding die ze droegen kwam overeen met de bewakingsbeelden aan het station van Aarschot, waarop de twee beklaagden duidelijk herkenbaar waren. Ze gaven de feiten uiteindelijk ook toe. De vrouwen riskeren voor de twee inbraken samen celstraffen van vijftien maanden en geldboetes van 1.200 euro.

Een van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij voor een bedrag van 800 euro. “Het was een totale ravage”, zo klonk het. “De juwelenkistjes stonden open en ze gingen aan de haal met de geboortearmbandjes van mijn dochters. Dat vind ik heel erg.”

Vonnis volgt op 6 juli.