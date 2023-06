Bijna 250 fietsers trotseren hitte voor het goede doel tijdens Heers Fietst

Heers

Zaterdag vond in Heers de 40ste editie van Heers Fietst plaats, de jaarlijkse fietstocht van de sportdienst en de sportraad. De 177 familiale fietsers en 70 wielertoeristen trotseerden de hitte met de glimlach. “De familietocht was 20 of 40 km lang en doorkruiste een vijftal deelgemeenten,” zegt schepen van Sport Dieter Janssen. “Je kon voor de veiligheid vrij vertrekken, want mensen met een elektrische fiets rijden vaak wat sneller dan we vroeger in groep reden.” De wielertoeristen volgden een route van 60 of 80 km door Zuid-Limburg en een stukje Wallonië. WTC De Hijgers uit Rukkelingen-Loon zorgden voor de bepijling van deze ritten. “Goed voor 480 pijltjes, het verste punt was Diepenbeek”, vertelt voorzitter Freddy Pirard van de sportraad. “In totaal hingen er 750 pijltjes over de verschillende routes, daar hadden we toch wel enkele dagen werk aan.” In de sporthal leerden dertien jonge kinderen fietsen op twee wielen. De totale opbrengst van 1.212 euro gaat naar Kom op tegen Kanker.