Kunstenares en filantroop Lieve Gelders het hele weekend herdacht in Lavendelhoeve

Hasselt

Het hele weekend lang stond de Lavendelhoeve in Stokrooie in het teken van Lieve Gelders. De gehandicapte kunstenares en filantroop uit Godsheide overleed in oktober, maar leeft voort in de harten van heel veel mensen. “Daarom willen we haar een weekend lang herdenken”, zegt initiatiefnemer Miel Knaepen. “Lieve heeft in de Marokkaanse stadjes Kenitra en Missour enkele projecten opgezet en gesteund uit solidariteit met kinderen met een beperking, een initiatief dat nu wordt voortgezet onder impuls van voormalig schepen Toon Hermans. Wij beginnen het weekend met een couscousavond, waarvan de opbrengst gaat naar twee projecten in de Keniaanse stadjes Kenitra en Missour, in navolging van de ‘Couscous Solidaire’ die elke week ook in Kenitra doorgaat. Op zaterdag en zondag volgde een vernissage van haar werken, die te koop werden aangeboden. De opbrengst van het hele weekend gaat naar de projecten van Lieve in Marokko.” (raru)