Landgenoot De Dorlodot finisht veertiende in spectaculaire avonturenrace dwars door en over de Alpen

1256 kilometer vliegen en 208 kilometer rennen. Dwars door en over de Alpen. Langs checkpoints verspreid over 5 landen. Van Kitzbühel in Oostenrijk tot aan Mont Blanc en terug. En dat in 7 dagen en 1 uur tijd. Dat deed onze landgenoot Tom de Dorlodot. Hij finishte veertiende.

Onze landgenoot Tom de Dorlodot (37) bereikte na exact 7 dagen en 1 uur de finish van een bijzondere avonturenrace: Red Bull X-Alps. Tom begon op zondag 11 juni aan zijn 1464 kilometer - de duizenden hoogtemeters niet meegerekend - dwars door én over de Alpen. Het parcours stuurde hem door 5 landen en langs 15 checkpoints, van het Oostenrijkse Kitzbühel tot aan de Mont Blanc en terug. Al stappend en rennend, maar ook al vliegend met zijn paraglider. Tom vloog drie keer meer dan 200 kilometer ver, vluchten van makkelijk 9 tot 10 uur lang. Ook finishen moest al vliegend, met een spectaculaire landing op een drijvend ponton als sluitstuk van Toms negende Red Bull X-Alps.

“Ik voel me fantastisch! Opvallend frisser dan na andere edities. Ik heb dan ook meer gevlogen deze keer. Vroeger liep ik meer dan 600 kilometer, nu 200. Dat maakt toch een serieus verschil. Fysiek, want mentaal was het een pak zwaarder deze keer. Die lange stukken vliegen, honderden kilometers ver, uren aan een stuk, hakken er echt in. Het is grenzen opzoeken, blijven pushen. Door de sterke wind was het echt zeer technisch vliegen, dus ik moest constant bij de les blijven. Zo’n afstanden afleggen op zo’n korte tijd voelt echt fantastisch. Nu terug naar huis, even rusten en dan weer trainen. En in 2025 gewoon opnieuw: mijn tiende Red Bull X-Alps!” - Tom de Dorlodot, paraglider en avonturier