Sint-Antoniusprocessie bewaart traditie met oog voor actualiteit

Hamont-Achel

Zondag trok de Sint-Antoniusprocessie door de Achelse straten. Tijdens deze optocht beelden onder andere lokale jeugdverenigingen traditioneel het leven uit van Antonius van Padua, patroonheilige van de Franciscanen en van verloren voorwerpen. Maar de processie had ook aandacht voor de actualiteit, meer bepaald de harde realiteit van de vluchtelingen. Daarbij inspireerde het schilderij van de Afghaanse vluchtelinge Ponee kunstenaar Luc Bloemen om die zoekende mensen voor de ommegang te visualiseren. Een maquette van een vluchtelingenboot werd zo in de processies het symbool voor zoekende mensen wereldwijd. “Hierbij werd een lijst voorgelezen van voorwerpen waar mensen op de vlucht als eerste aan dachten om mee te nemen. Het is geïnspireerd op het filmpje ’What they took with them”, gemaakt door de vluchtelingenorganisatie van de VN. Het legt een band tussen onze processie en alle situaties in de wereld waarvoor mensen zoekend op weg gaan”, stelt Raf Lust van het organiserende comité. Na de processie was er tijd voor ontspanning tijdens het jaarlijkse dorpsfeest. (gvb)