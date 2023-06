Sprookje compleet: Joselu (33) terug bij Real Madrid

Het sprookje van Joselu is compleet. Na een productief seizoen bij Espanyol, dat degradeerde ondanks zestien goals van de goaltjesdief op leeftijd en een debuut in de Spaanse nationale ploeg, keert de inmiddels 33-jarige spits terug bij Real Madrid.

Dat is de club waar hij in het seizoen 2011/2012 ooit één wedstrijd voor speelde als vervanger van Karim Benzema en op aangeven van Cristiano Ronaldo prompt scoorde. Vanuit Madrid, waar hij voornamelijk in Real Madrid B speelde, maakte de in het Duitse Stuttgart geboren Joselu een zwerftocht langs diverse clubs. Hij speelde voor TSG 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke City, Deportivo La Coruña, Newcastle United, Deportivo Alaves en Espanyol.

Bij de Spaanse nationale ploeg maakte hij indruk met drie goals in vier invalbeurten, onder andere de winnende treffer in de halve finale van de Nations League tegen Italië. Met La Roja won Joselu zondagavond de finale van de Nations League van Kroatië. De spits kwam ditmaal als invaller niet tot scoren, maar benutte wel zijn strafschop in de beslissende penaltyreeks. Joselu zal eerst worden gehuurd door Real Madrid, met een optie tot koop aan het einde van het komende seizoen.