Arnaud De Lie keert terug in competitie op BK: “Hij weet dat hij nog geen honderd procent is”

Arnaud De Lie zal dan toch deelnemen aan het Belgisch kampioenschap op de weg van komende zondag in het West-Vlaamse Izegem. Daarmee maakt de 21-jarige Lotto Dstny-renner zijn rentree na zijn zware val in de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke. De Lie start volgens zijn team zonder de stress van het kopmanschap en wil enkel zijn ploegmaats bijstaan in de strijd voor de Belgische titel.

De Lie kwam zwaar ten val in de openingsrit van de 67e Vierdaagse van Duinkerke in Abbeville en liep daarbij een klaplong, een gebroken sleutelbeen, een barst in het borstbeen en een gebroken rib op. Na een periode van herstel kreeg hij twee weken geleden groen licht om opnieuw voluit te trainen. De renner van Lotto Dstny ondervindt geen hinder meer van z’n val en wil zondag z’n team vooral helpen in Izegem.

“Arnaud De Lie start er zonder enige stress”, aldus sportief manager Kurt Van De Wouwer. “Hij weet dat hij nog geen 100% is, maar hij wil er vooral bij zijn op het Belgisch kampioenschap om z’n steentje bij te dragen. Opnieuw een rugnummer opspelden zal voor hem een grote morele opsteker zijn na een lange periode zonder competitie. Hij denkt niet aan de titel, maar wil gewoon koersen, het team helpen waar het kan en daarna met een goed gevoel op stage naar Livigno vertrekken.”