Pas getrouwd: Tim en Sandra in As

Tim Moens (44) uit Lanklaar, loketbediende NMBS

Sandra Salvatore (44) uit Houthalen, logistiek bediende bij Ecolab

Kinderen: Jenthe (9, zoontje van Tim)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar eigenlijk al meer dan 20 jaar door gemeenschappelijke vrienden”, vertelt het koppel. “Exact twee jaar geleden zijn we elkaar terug tegengekomen bij de wedstrijd Denemarken-België in de sporthal van As. Daar is ons verhaal begonnen.” (geva)

