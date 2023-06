Leerlingen van Biotechnicum bouwen indrukwekkend insectenhotel

Bocholt

Leerlingen van Biotechnicum Bocholt hebben bij plantenkwekerij Jo Raemen een knap insectenhotel gemaakt. “Met hulp van de leerkrachten algemene techniek is het insectenhotel netjes geïnstalleerd”, zeggen de leerlingen van de 2de graad plant-dier-milieu. “Het hotel is gevuld met onder meer bamboestokjes, boomstammetjes met gaatjes en dennenappels. Goed voor de biodiversiteit in onze plantenkwekerij”, weten ze bij plantenkwekerij Jo Raemen “Net waar bijen, vlinders en andere insecten gek op zijn. En voor de bijtjes is er extra nestgelegenheid”, vertellen Johan, Erwin en Veerle. (rdr)