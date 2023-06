Boeren vragen om vruchtbare oogst op 14de tractorzegening in Bilzen

Bilzen

De tractorzegening is een jaarlijkse traditie in Bilzen. “En we houden die graag in ere”, vertelt cafébazin Reinhilde Timmermans van café Halve Weg. “De landbouwers kijken uit naar deze samenkomst. Voordat de zegening plaatsvindt rijden de tractoren in colonne doorheen Bilzen. Dat lokt altijd weer veel toeschouwers. Dit jaar, bij deze 14de editie, zijn er 170 tractoren aanwezig, waaronder mooie oldtimers.”

Diaken Ludo Hermans trotseerde de hoge temperaturen en gaf vanop het ingerichte podium de zegen mee aan de boeren, landbouwers en loonwerkers. “Een gezegende tractor, veel goed weer en een vruchtbare oogst.” Aan het café stond een massa volk dat de tractoren toejuichte. “Het is voor iedereen een fijn samenzijn. En na de tocht en de zegen kunnen we even bijkletsen bij een pintje bier”, lacht de organisatrice. (joge)

In een lange colonne passeren de tractoren het café waar diaken Ludo Hermans de zegen aan de boeren meegeeft — © Johnny Geurts