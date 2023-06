Jill uit Tessenderlo naar finale Miss Fashion

"Ik heb altijd al gedroomd van een modellencarrière", vertelt Jill. "Maar jammer genoeg zijn er ook nu in 2023 nog veel strikte regels om voor een modellenbureau te mogen werken. Vaak moet je een bepaalde grootte hebben, moet je heel slank zijn, enzoverder. Bij Miss Fashion is dit niet het geval. Zij kijken naar de uitstraling en het voorkomen en dat is nu net wat voor mij de doorslag heeft gegeven om me in te schrijven. Dat is ook waar ik voor wil gaan, dat elk meisje blij is met zichzelf, ongeacht haar grootte of lichaamsbouw. Iedereen is uniek."De finale vindt plaats op zaterdag 28 oktober in de Eskimofabriek in Gent. "Heel de zomer lang zijn er nog activiteiten, trainingen en workshops gepland om mij en de andere finalistes voor te bereiden op de grote dag."Je kan op Jill stemmen via https://missfashion.be/stemmen (Nummer 23)