Rommelmarkt op Paspoel Anders lokt veel volk

Er was animatie voor jong en oud. Op een mooi terras was het genieten van drankjes, ijsjes en hamburgers aan democratische prijzen. Stadsradio Dean zorgde voor de muzikale omlijsting. Sonja Poelmans mocht de prijs van ‘mooiste stand‘ in ontvangst nemen, uitgereikt door de organisatie en Inge Gaublomme, voorzitter van Woonzo."De rommelmarkt is een groot succes", klinkt het bij de organisatie, "We hebben in totaal 120 standhouders. De opbrengst gaat naar het kerstfeest 2023 dat we voor de bewoners van onze wijk organiseren." De rommelmarkt werd georganiseerd door ‘Rommelmarkt Paspoel Anders’ in samenwerking met Woonzo.