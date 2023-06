Harry Everts bezoekt sporthal van Neeroeteren

Richard Teuwissen zorgt er al jaren voor dat de inkomhal en gangen van de sporthal vol hangen met foto's van de Neeroeterse sportvedetten. Die komen er dan ook regelmatig over de vloer. Deze keer was het de beurt aan Harry Everts. Samen met zijn neef Richard Teuwissen liep hij door de wandelgangen en genoot hij van de goede oude tijd, toen motorcross zijn hoogdagen vierde in Neeroeteren. Richard kreeg lovende woorden van oud-kampioen Everts over deze prachtige galerij. "Prachtig wat je hier allemaal te zien krijgt, het wekt zoveel herinneringen op", aldus Harry. Richard: "Wat een motorcrossgeschiedenis heeft Neeroeteren:. 14 wereldtitels, ontelbare Belgische en provinciale titels, uniek op de wereld. Kom gerust eens langs in onze sporthal De Borg in Neeroeteren."