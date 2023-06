130 km/uur in zone 50: drie extreme snelheidsduivels verliezen rijbewijs in Beringen en Tessenderlo

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft afgelopen weekend drie rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen na zware snelheidsovertredingen. Eén bestuurder werd gepakt na een dollemansrit, waarbij hij 130 km/uur reed in een zone 50 en 140 km/uur in een zone 70.

De chauffeur werd opgemerkt op de N73 in Tessenderlo. Daar mag maximaal 50 km/uur gereden worden, maar de hardrijder haalde er liefst 130 km/uur. Op de E313 reed hij 160 km/uur en vertoonde hij gevaarlijk rijgedrag, zoals bumperkleven en langs rechts inhalen. De bestuurder nam uiteindelijk de afrit en reed daarna nog eens 140 km/uur in een zone 70. Hij verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen.

Op de Beverlosesteenweg in Beringen reed een tweede chauffeur 100 km/uur, dubbel zo veel als toegelaten. In een zone 70 werd even later een snelheid van 120 km/uur gemeten. De bestuurder verloor zijn rijbewijs ook voor 15 dagen, net als een derde chauffeur die geflitst werd op de Nieuwendijk in Beringen. Hij haalde daar 150 km/uur, veel meer dan de toegelaten 70 km/uur. Met de drie intrekkingen wil de politie vooral een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.

De politie schreef afgelopen weekend ook enkele pv’s uit voor rijden zonder gordel, gsm-gebruik, rijden onder invloed van drugs en het ontbreken van een verzekerings- en keuringsbewijs. Er werd ook geflitst op de Heppensesteenweg in Ham, de Industrieweg en Havenlaan in Tessenderlo en de Beverlosesteenweg en Nieuwendijk in Beringen. Van de 1.330 voertuigen reden 139 te snel, zo’n 10,5 procent.