Russische spionnenchef merkt ‘verdachte’ Oekraïense nucleaire activiteit op

Sergei Naryshkin, het hoofd van de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR, gaf geen bewijsmateriaal om zijn beweringen te staven. Het Oekraïense ministerie van Defensie reageerde ook niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Kiev heeft in het verleden gezegd dat het zijn verantwoordelijkheden voor kernenergie zeer serieus neemt, terwijl het Rusland beschuldigt van roekeloosheid als het gaat om zijn bezetting van de Zaporizja kerncentrale in het zuiden van Oekraïne.

Naryshkin zei in een verklaring dat zijn dienst informatie had dat een partij “bestraalde brandstof” in het geheim vanuit de Rivne kerncentrale in het westen van Oekraïne had verstuurd om op te slaan in een opslagplaats voor gebruikte brandstof in Tsjernobyl.

Hij zei dat de actie, die het persagentschap Reuters niet onafhankelijk kon verifiëren, “verdacht” was en alleen verklaard kon worden door de intentie van Kiev om een “vuile bom” te maken, waarbij radioactief materiaal gecombineerd wordt met conventionele explosieven.

Rusland heeft Oekraïne er al eerder van beschuldigd zo’n “vuile bom” te willen gebruiken, zonder daarvoor bewijs aan te dragen. Beide partijen vrezen dat de gevechten rond de kerncentrale in Zaporizja, die Russische troepen een paar dagen na de invasie van Oekraïne begin vorig jaar in beslag namen, tot een ramp kunnen leiden.