Lommelse Joyce Tuijaerts naar finale Miss Fashion 2024

Joyce nam vroeger al deel aan Young Miss Fashion 2017. Toen behaalde ze de titel 'People's Choice Award'. Nu wil ze de kans grijpen bij de volwassenen. En ze ziet het helemaal zitten. Op 15 april vond de halve finale plaats in 't Klooster in Zelzate. Veertig dames waren toen aanwezig uit meer dan 800 inschrijvingen. Uiteindelijk werden 25 dames gekozen, onder wie dus Joyce. "Nu gaat het echt beginnen", zegt de Lommelse schone. "Veel repeteren en opdrachten vervullen, zoals een flyershoot, persvoorstelling, catwalktraining."Ze zal opgeleid worden naar de finaleshow toe, die plaatsvindt op 28 oktober in de Eskimofabriek in Gent.Stemmen op Joyce kan via https://missfashion.be/stemmen (nr 10)