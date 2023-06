Een kwart meer leerlingen ingeschreven voor eerste sessie ijkingstoetsen universiteiten

Voor de eerste sessie van de ijkingstoetsen begin juli hebben zich 5.493 laatstejaars van het middelbaar onderwijs ingeschreven. Dat is een stijging van 26 procent in vergelijking met vorig jaar, laat de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) maandag weten.

Op maandag 3 juli kunnen leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs naar jaarlijkse gewoonte deelnemen aan een ijkingstoets aan een Vlaamse universiteit. Voor sommige bacheloropleidingen is deelname aan een ijkingstoets verplicht om in te schrijven. Het gaat dan om zogenaamde starttoetsen. Vlaamse universiteiten noteren vooral een sterke stijging voor de toets van de Biomedische Wetenschappen, die vanaf dit jaar verplicht is.

Van de bijna 5.500 ingeschreven leerlingen hebben er zich 4.643 mensen ingeschreven voor de verplichte starttoetsen en 850 voor ijkingstoetsen. De inschrijvingscijfers van de voorbije jaren tonen een gestage groei.

De ijkingstoetsen peilen naar de vaardigheden en kennis op basis van de verwachte startcompetenties van de bacheloropleiding van hun keuze. De deelnemers krijgen feedback op het resultaat. Via deelname aan een ijkingstoets zetten laatstejaars volgens VLIR bewuste stappen in het studiekeuzeproces en maken zij kennis met de opleiding en de universitaire campus. Een goed resultaat kan de keuze bevestigen, een minder resultaat kan leiden tot reflectie en een andere studiekeuze.

Studenten die niet geslaagd zijn voor een starttoets moeten vanaf dit jaar verplicht remediëring volgen. Ook in geval van deelname aan een toets die inhoudelijk niet overeenstemt met de bacheloropleiding van keuze kan gevraagd worden deel te nemen aan verplichte remediëring. Universiteiten willen studenten zo in optimale omstandigheden laten starten in het hoger onderwijs. Ze raden studenten daarom aan om voor de start van het academiejaar deel te nemen aan het remediëringsaanbod.

Wie interesse heeft in een academische bacheloropleiding in het STEM-domein, kan zich tot 15 augustus inschrijven voor een ijkingstoets op 26 augustus.