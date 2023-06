“Al bijna honderd doden door hittegolf” in India, waar het 45 graden is

In twee staten in India zouden in totaal al 96 mensen om het leven gekomen zijn door de enorme hitte in de regio. Al stelt de overheid zich wel vragen door de hoge concentratie aan sterfgevallen en de atypische symptomen.

In de staat Uttar Pradesh in het noorden en in Bihar in het oosten werden de afgelopen dagen temperaturen tot 45 graden gemeten. Door de bijkomende luchtvochtigheid is het voor de lokale bevolking bijna ondragelijk. Hittegolven komen er wel vaker voor, maar deze temperaturen zouden zelfs voor de getroffen regio buitengewoon zijn.

In de afgelopen dagen kwamen er 96 meldingen van sterfgevallen binnen in de twee staten. Maar bij die aantallen stellen de autoriteiten zich nu toch vragen. De helft van de doden zouden namelijk in één district, genaamd Ballia, gerapporteerd zijn. De lokale minister van Volksgezondheid heeft om een onderzoek gevraagd, nadat verschillende dokters aangaven dat de symptomen traditioneel niet gelinkt worden met hitte. Zo zou er sprake zijn van pijn op de borst, maar hebben patiënten ook hoge koorts, diarree, braakneigingen en moeilijkheden bij het ademhalen.

Mogelijk kwamen de mensen door andere omstandigheden om het leven. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een besmetting van het drinkwater.

© AP

(sgg)