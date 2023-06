Alken

Met haar kartonnen bord in de aanslag - ‘Pick me for Thunder Road’ - en op de schouders van haar papa genoot Emmy d’Arc zondagavond van het concert van Bruce Springsteen. “Ik wist dat het onwaarschijnlijk was dat hij mij op het podium zou vragen, maar we hebben toch een momentje gehad. We stonden oog in oog en hij moest lachen”, vertelt de Alkense zangeres.