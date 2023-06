Buurt zwaar aangeslagen na dood van Kyara (4) en Kiano (8): “Stefanie ging op handen en voeten weer binnen om haar kindjes te redden”

In deze woning in de Jan Hallezlaan speelde het drama zich af. — © Theo Derkinderen

Sint-Amands

De vreselijke brand die zondagnacht het leven kostte aan twee kindjes van vier en acht jaar oud is zwaar aangekomen in het Scheldedorpje Sint-Amands. “Toen de mama zwaar verbrand in de voortuin lag vroeg ze hoe het met haar kindjes was. Dat hakte er echt wel in”, vertelt een buurtbewoner. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan.