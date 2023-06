Het verhaal achter de beelden van de Russische soldaat die zich smekend overgeeft aan Oekraïense drone

Een Russische soldaat heeft zich in de loopgraven aan de frontlinie al smekend overgegeven aan een Oekraïense drone. De beelden daarvan werden eerder al gedeeld op het internet, maar de Amerikaanse krant The Wall Street Journal kon nu ook spreken met de betrokken Rus en de Oekraïense strijdkrachten.

De Russische dertiger Anitin had nooit gedacht dat hij aan de frontlinie in de oorlog in Oekraïne zou terechtkomen. Hij deed zo’n tien jaar geleden zijn verplichte legerdienst en liet het daarbij. Hij werkte nog een tijd lang in een gevangenis en stond enkele maanden geleden nog achter de kassa van een alcoholwinkel in Idritsa, een dorpje tegen de grens met Litouwen.

Maar toen hij op een zondag naar huis wou vertrekken na het werk, kreeg hij een telefoontje dat hij door het leger opgeroepen werd. Hij kon zich gaan aanmelden of zou naar de gevangenis moeten. De volgende ochtend ging hij zich aanmelden en werd hij naar een grotere stad gevoerd. Daar kreeg hij enkele weken training, maar slechts twee keer een wapen in handen. Hij kreeg er ook te horen dat hij zou ingezet worden om de Russische grens te bewaken. Maar nog geen maand later werd hij naar Oekraïne overgebracht. Maandenlang verbleef hij in de regio Loegansk, waar weinig tot niet gevochten werd.

Begin mei veranderde alles. Anitins unit werd naar Bachmoet gestuurd en hij kwam er in de voorste loopgraven terecht. Met twee anderen moesten ze daar de verdediging op zich nemen. “Als je weigert een missie uit te voeren, word je neergeschoten. En als je je probeert terug te trekken, word je ook neergeschoten”, kregen ze te horen. De Oekraïeners zaten nog geen 200 meter verder.

De mannen probeerden zich schuil te houden, maar al snel vlogen er twee kleine Oekraïense drones boven hen. Enkele uren lang werden ze bestookt door explosies door Oekraïense artillerie. Zijn twee strijdmakkers overleefden het niet, maar Anitin liep nog steeds rond in de loopgraven. Volledig uitgeput en bang voor zijn leven. “Ik dacht dat ik voor altijd in die loopgraaf zou blijven.”

(Lees verder onder de foto)

Handgebaren

Rond 17 uur ’s avonds was hij op en besloot hij dat er nog maar één ding op zat: zich overgeven aan de drone. De man keek recht in de camera van de drone en probeerde met handgebaren duidelijk te maken dat hij niet wou sterven. Een duidelijk plan had hij niet, maar het was te proberen waard.

Eén lichtflits voor ja, twee lichtflitsen voor nee. Op en neer bewegen voor ja, van links naar rechts voor nee. Zo probeerde de man een gesprek aan te gaan met de bestuurders van de drone. Die Oekraïeners verklaarden aan The Wall Street Journal dat ze eigenlijk al het plan hadden om de man te doden, maar toen hij hen zo aanstaarde en smeekte om zijn leven, kregen ze medelijden. “Ondanks dat hij een vijand is, ondanks dat hij onze jongens heeft gedood, had ik toch medelijden met hem”, vertelde de Oekraïense soldaten. Zij stuurden de man een boodschap: hij moest zich overgeven en de drone volgen.

Anitin stapte daarna over de Russische verdedigingslijnen niemandsland in. Hij ontweek granaten, vuurwapens en slalomde tussen de lichamen. “Hij liep als een zombie. Hij liep bovenop zijn dode kameraden die om hem heen lagen”, vertelde de Oekraïeners.

(Lees verder onder de foto)

Gevangenenruil

Uiteindelijk kwam Anitin bij de Oekraïense loopgraven aan en werd hij gevangengenomen. Hij werd in een gevangenis in Charkov opgesloten. Zijn familie durfde hij nog niet te contacteren.

De man weet dat de kans groot is dat hij in Rusland opnieuw opgesloten wordt als hij deel zou uitmaken van een gevangenenruil, bijvoorbeeld. “Laat ze me maar opsluiten”, zei hij. “Ik wil graag terug naar huis, naar mijn familie, en nooit meer het soort dingen meemaken die ik hier heb gezien.”

(sgg)