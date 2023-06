Kunnen mannen en vrouwen vrienden zijn? Geestige sitcom ‘Platonic’ met Seth Rogen zoekt het uit

In de klassieker When Harry Met Sally... wordt de stelling ‘bewezen’ dat een man en een vrouw geen vrienden kunnen zijn. Er komt altijd seks tussen. Maar in de serie Platonic van Nicholas Stoller wordt het tegenovergestelde aangetoond. Sylvia (Rose Byrne) is al meer dan vijftien jaar gehuwd met advocaat Charlie, met wie ze drie kinderen heeft. Wanneer ze verneemt dat haar oude vriend Will (Seth Rogen), een bierbrouwer ze al jaren niet meer gezien heeft, gaat scheiden van zijn vrouw, wil ze hem troosten en contacteert ze hem.

Van het een komt het ander. Sylvia en Will worden opnieuw hechte vrienden, maar dat zorgt wel voor complicaties. Beiden zijn zeer neurotisch en onvolwassen en halen de wilde zijde in mekaar naar boven. Tot frustratie van Charlie, die zich uitgesloten voelt en vermoedt dat er meer aan de hand is.

© Apple TV+

Na de eerste aflevering heb je niet meteen de drang om verder te kijken. Platonic lijkt aanvankelijk over niets te gaan. Maar eens voorbij aflevering twee neemt de verslaving exponentieel toe, omdat je de personages beter leert kennen, de grappige situaties zich opstapelen en je het perfecte samenspel tussen Byrne en Rogen (ooit een koppel in Neighbours van Stoller) begint te appreciëren.

© Apple TV+

Platonic werkt ook omdat de serie nooit voor gemakkelijke humor gaat en op geen moment vulgair wordt. De humor vloeit vooral voort uit de gedragingen of karakteristieken van de personages. Zeker een kans geven!(cc)

‘Platonic’ kan je streamen op Apple TV+