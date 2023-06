Hasselt

Maandagochtend zijn de werken voor de aanleg van een vrije busbaan en al even vrijliggend fiets- en wandelpaden op de Hasseltse Koning Boudewijnlaan gestart. “Het werd tijd, want na 20 jaar gaat de schop nu in de grond”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) die meteen de daad bij het woord voegde.