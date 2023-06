Wenkt toptransfer voor Roméo Lavia? Arsenal toont interesse, ook andere topclubs liggen op de loer

Romeo Lavia in duel met Thomas Partey, die hij mogelijk zal vervangen bij Arsenal. — © Action Images via Reuters

Eerder deze week gaf Arsenal aan dat Thomas Partey, die dit seizoen 33 competitiewedstrijden speelde voor de Gunners, mag vertrekken in geval van een goed bod. Zo wil de traditieclub uit Londen kapitaal vrijmaken om zich te versterken met Roméo Lavia. De negentienjarige middenvelder gooide dit seizoen hoge ogen door zijn prestaties bij degradant Southampton en verzamelde onder Domenico Tedesco ook zijn eerste cap voor de nationale ploeg. De jonge Rode Duivel mocht kort invallen in de oefeninterland tegen Duitsland.

Maar er zijn kapers op de kust. Chelsea lag lange tijd in polepositie om Lavia binnen te halen, maar de Blues lijken nu vol voor Moisés Caicedo van Brighton te gaan. Ook Arsenal informeerde lange tijd naar de diensten van de Colombiaan, maar haakte uiteindelijk af door de te hoge transfersom. De Gunners keken daarom naar alternatieven en kwamen zo uit bij onze landgenoot. Manchester City is eveneens geïnteresseerd. Het verkocht Lavia eerder aan de Saints en liet toen een terugkoopclausule in zijn contract opnemen. Voor 46 miljoen kan de middenvelder dus terug naar Manchester. Het enige probleem voor de Citizens is dat die clausule pas in de zomer van 2024 in werking treedt.

Het valt nog even af te wachten waar we Roméo Lavia volgend seizoen aan het werk zullen zien. Maar we vermelden al even een detail dat belangrijk kan zijn voor de afloop van de transfersaga: de Belgische middenvelder heeft namelijk dezelfde makelaar als Arsenal-ster Bukayo Saka. De bal ligt nu dus in het kamp van de Belg, die de grote clubs voor het uitkiezen heeft.