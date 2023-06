De Hasseltse Ivana Masopustova (63) heeft zich vorig weekend in het Spaanse Allicante tot Europees padelkampioen gekroond bij de superveteranen (60+). “Ik rolde eerder toevallig in de competitie. Mijn medespeelster Nicole Mabille was geselecteerd, maar had nog niemand om samen een ploeg te vormen. Daarop vroeg ze mij. En we wonnen meteen.”