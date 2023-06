“We hadden meteen door dat hij gene gewone was”: ex-coaches over kersvers Rode Duivel Ameen Al-Dakhil

Zoutleeuw beschikt sinds afgelopen weekend zowaar over een Rode Duivel. Ameen Al-Dakhil mocht van bondscoach Domenico Tedesco nog een kleine tien minuten komen invallen in de EK-kwalificatie-interland tegen Oostenrijk. De 21-jarige verdediger begon als kleine jongen te voetballen bij het toenmalige Sporta Hoeleden, dat overging in huidig derdeprovincialer VS Kortenaken. Ook bij SC Out-Hoegaarden zou Al-Dahkil nadien nog passeren.