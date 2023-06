Jef en Josee vieren goud in Pelt

Pelt

Op 15 juni 1973 stapten Jef Meekers (73) en Josee Vos (70) in het huwelijksbootje. Jef werkte in Overpelt-Fabriek, terwijl Josee als poetshulp actief was. Ze verzorgen al vele jaren de bedeling van het PLT-magazine in een deel van Pelt. Jef en Josee hebben jarenlang in de Weidenstraat op de Grote Heide gewoond, maar sinds enkele jaren wonen ze in de Vrijheidsstraat. Ze hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Ze vierden hun gouden bruiloft met een gezellig feestje voor de buren. (gn)