Pas getrouwd: Wouter en Beau in Bilzen

Bilzen

Wouter Tuybens (28) uit Bilzen, HR-medewerker

Beau Bullen (24) uit Rekem, administratief bediende

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Nadat we elkaar online leerden kennen, hadden we onze eerste date in de Wonderbar in Genk”, lacht het stel. (joge)

