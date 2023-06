Van 24 juni tot eind augustus is Maasmechelen Village helemaal van prinses Delphine van Saksen-Coburg (55). De boodschap achter de samenwerking: omarm imperfectie. “Rondom me zie ik leeftijdsgenoten die onderweg teleurgesteld zijn geraakt in mensen en situaties”, vertelt ze. “Dat herken ik natuurlijk, maar in die val wil ik niet trappen.”