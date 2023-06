Pas getrouwd: Mieke en Franck in Heers

Heers

Mieke Thewis (30) uit Heers, secretariaatsmedewerker bij Via in Tienen

Franck Wulfranck (31) uit Alken, vertegenwoordiger hernieuwbare energie bij Groep Alelek in Alken

Kinderen: Georges (1,5 jaar)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Mieke was bang van honden, we zijn dan eens een keertje samen met mijn hond gaan wandelen om die angst te overwinnen”, vertelt Franck. “Tijdens de wandeling is de vonk overgeslagen.” (frmi)

