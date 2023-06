Blinken ontmoet Chinese president Xi Jinping in China

De Chinese president Xi Jinping ontvangt maandag in Peking alsnog de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Dat heeft het Chinese nieuwsagentschap Xinhua meegedeeld. Het is protocollair erg ongebruikelijk dat de Chinese leider op de valreep nog een ontmoeting aankondigt.

Volgens een Amerikaanse diplomaat gaat het onderhoud tussen Xi en Blinken om 16.30 uur lokale tijd (10.30 uur in België) van start.

Antony Blinken is sinds zondag in China. Het is voor het eerst sinds 2018 dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken officieel op bezoek is in het land.

De relaties tussen China en de VS worden al enige tijd gekenmerkt door een hele reeks spanningen. Onder meer spionagebeschuldigingen, Amerikaanse sancties tegen Chinese technologiereuzen, de behandeling van de Oeigoerse minderheid en de Chinese claims in de Zuid-Chinese Zee verzuren de betrekkingen tussen beide landen. Er heerst bovendien rivaliteit op het vlak van handel en technologie.