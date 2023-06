Dochter komt vast te zitten in waterglijbaan, maar dan komt papa aangesneld: “Onze held”

De Britse Andrew (38) heeft zaterdag zijn dochtertje moeten redden toen ze vast kwam te zitten in een waterglijbaan in een pretpark. Het zesjarig meisje wachtte al wenend op de security die haar zou komen helpen, maar dat vond Andrew te lang duren. “Ik ga haar zelf halen”, klonk het heroïsch. Mama Emma had er geen goed oog in en lachte zich een deuk toen hij de glijbaan op wandelde. Maar uiteindelijk lukte het hem toch. “Hij was onze held van de dag”, gaf de mama later toe.