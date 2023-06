Conner Rousseau teruggekeerd uit Milaan om opvolger Pascal Smet te kiezen

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is sinds zondagavond weer in het land om een opvolger voor Brussels staatssecretaris Pascal Smet aan te duiden. Rousseau was na zijn coming-out naar Milaan vertrokken om uit te rusten.

Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, nam afgelopen weekend ontslag. Hij deed dat na forse kritiek op de aanwezigheid van veertien Iraniërs op een burgemeesterbijeenkomst in Brussel. Een van hen was Alireza Zakani, de burgemeester van Teheran en geen kleine garnaal binnen het Iraanse regime.

De partij zou graag maandag al met een opvolger voor Smet komen. De voor de hand liggende kandidaten zijn Vlaams fractieleider Hannelore Goeman, die in Schaarbeek woont, en Ans Persoons, schepen voor Stedenbouw en Openbare Ruimte in de stad Brussel.

“Natuurlijk stap je in de politiek om de dingen in beweging te zetten”, zegt Goeman. “Dat gezegd zijnde: we hebben bij Vooruit Brussel een sterk team en we moeten daar grondig evalueren wie de juiste persoon is op de juiste plaats. Er liggen heel wat uitdagingen voor op het Vlaamse niveau en Brussel kan best een sterke stem gebruiken in het Vlaams Parlement. Die ontbreekt vandaag bij de Vlaamse regering.”

In het Brussels Parlement heeft one.brussels-Vooruit drie volksvertegenwoordigers: Fouad Ahidar, Els Rochette en Hilde Sabbe. Die laatste zou haar plaats verliezen als Smet opnieuw in het parlement komt.

De voormalige staatssecretaris liet al weten het belangrijk te vinden dat zijn opvolger ook de lijst zal trekken bij de volgende verkiezingen.