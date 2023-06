Maria en Johan vieren 50 jaar lief en leed

Pelt

In juni 1973 stapten Johan Kums (72) en Maria Van Och (71) in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Overpelt. Ze hebben elkaar leren kennen in het zaaltje in Holheide. Johan was garagist en werkte jarenlang bij Umicore. Maria werkte in de sigarenfabriek en was huisvrouw. Het gouden paar heeft een dochter en een zoon en drie kleinkinderen. (gn)