Antwerp Giants heeft nieuwe aanwinst beet: toptalent Jo Van Buggenhout tekent voor drie jaar

Jo Van Buggenhout is een 20-jarige en 1m90 grote guard die het afgelopen seizoen bij Kangoeroes Mechelen actief was. In de BNXT League tekende hij voor een gemiddelde van 10 punten, 3 rebounds en 3 assists. Van Buggenhout speelde bij de jeugd van Pitzemburg. Hij was ook actief bij Sint-Katelijne-Waver, Red Vic Wilrijk, Oxaco en Phantoms Boom. De voorbije twee seizoenen speelde hij met dubbele licentie en naast Kangoeroes Mechelen ook bij tweedeklasser Guco Lier (Top Division 1 Men). Na Yoeri Schoepen, terug van weggeweest, is het al de tweede Belgische (Antwerpse) transfer van de Giants.

De Belgen Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers, Seppe D’Espallier, Quinten Smout, Seppe Willems, Vince Van Cleemput en Thijs De Ridder liggen nog onder contract bij Telenet Giants Antwerp. Voor de 20-jarige De Ridder is er echter buitenlandse interesse.