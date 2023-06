Comedy Capers in het wielrennen: duo wilt iconisch finishen, maar wordt op de valreep nog voorbij gestoken

In een kleine U23 koers in Frankrijk (Grand Prix de Saint-Symphorien-sur-Coise) waren teamgenoten Arsac en Merle op weg naar de zege. Het duo reed zaterdag moederziel alleen naar de meet - ze hadden namelijk heel de wedstrijd voorop gereden - maar wat er enkele meters voor de aankomst gebeurde, tartte alle verbeelding. De renners van EC Saint-Etienne Loire hadden wel zin in een televisiewaardige finish en wilden broederlijk arm in arm over de finish rijden. Maar dat was buiten Simon Ruet gerekend. De negentienjarige Fransman zoefde, na een sterke achtervolging, het duo in extremis nog voorbij. Misschien volgende keer toch gewoon doorrijden tot het einde, heren?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen