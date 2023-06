Twee dronken bestuurders verliezen rijbewijs voor 15 dagen door verlaagde drempelwaarde

De politie controleerde op de Bilzersteenweg in Riemst, de Rode Kruislaan en de Abbendaal in Bilzen en de Bilzersteenweg in Hoeselt. In de meeste van de 572 gecontroleerde wagens zat er een BOB achter het stuur. Maar 11 bestuurders bleken te veel te hebben gedronken. Vijf chauffeurs verloren hun rijbewijs zelfs voor 15 dagen. De drempelwaarde, die begin deze maand van 1,5 naar 1,2 promille zakte, had meteen een effect: twee van die vijf bestuurders zaten tussen de oude en nieuwe grens.

LEES OOK. Bij 1,2 promille onmiddellijke intrekking van rijbewijs: regels rond dronken rijden worden strenger

Een bestuurster testte positief op cocaïne en bleek bovendien geen rijbewijs te hebben. Haar voertuig werd in beslag genomen. Er werden ook boetes uitgeschreven voor het niet dragen van de gordel, gsm-gebruik en hinderlijk parkeren.

Later in de nacht werd een fietser betrapt zonder licht. Omdat hij onder invloed leek, kreeg hij een speekseltest opgelegd. En die bleek positief voor amfetamines. Dat was bovendien niet de eerste keer. De fietser moet zich nu voor de zevende keer verantwoorden voor de politierechter wegens sturen onder invloed.