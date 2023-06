Wyndham Clark wint 123e editie van U.S. Open golf

© Getty Images via AFP

De Amerikaan Wyndham Clark heeft met een slotronde van 70 slagen de 123e editie van de U.S. Open golf gewonnen. Hij hield in Californië de favorieten, de Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikaan Scottie Scheffler, achter zich.

Clark, die vorige maand met het Wells Fargo Championship zijn eerste grote overwinning boekte op de Amerikaanse PGA Tour, was vrijwel gans het toernooi in de kop van het klassement te vinden. Hij lukte achtereenvolgens ronden van 64, 67 en 69 slagen, waarmee hij aan het einde van de derde ronde de leidersplaats deelde met zijn landgenoot Ricky Fowler.

McIlroy, viervoudig majorwinnaar en de beste op de U.S. Open in 2011, volgde met nog achttien holes te spelen op één slag van de leiders. Nummer een van de wereld Scheffler volgde op een vierde plaats met drie slagen meer dan het leidende duo. Clark noteerde op zijn eerste veertien holes vier birdies en twee bogeys, waarmee hij met vier holes te spelen een voorsprong van drie slagen bij elkaar golfde. Op de holes vijftien en zestien liep het echter fout en moest hij twee bogeys incasseren. McIlroy zag zijn achterstand meteen herleid worden tot een slag. Op de laatste twee holes, die verliepen in een thrillerstijl, kon de 29-jarige Clark de par houden en moest McIlroy ook genoegen nemen met par.

Met een eindscore van 270 slagen, tien onder par, telde Cark een slag voorsprong op McIlroy. Scheffler, die derde werd, volgde op drie slagen van de winnaar. Rickie Fowler moest na een slotronde van 75 slagen uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats.

Voor Clark was er als winnaar een slordige 3.6 miljoen dollar (3.291.400 euro) weggelegd.