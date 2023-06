Karl Vannieuwkerke (52) wordt voor de vierde keer vader

“Elke superheld heeft een hulpje nodig”, schrijft Vereenooghe op Instagram bij een foto van haar en haar zoontje Jack Odile. Daarbij schrijft ze dat ze zwanger is en dat Jack dus een broer of zusje krijgt.

Voor Vereenooghe is de nieuwe aanwinst het tweede kindje. Vannieuwkerke heeft, naast Jack Odile, al een zoon en een dochter uit een vorig huwelijk en hij zal dus voor de vierde keer vader worden.

Vannieuwkerke en Vereenooghe kwamen beide in opspraak toen Humo vraagtekens had geplaatst bij het feit dat de partner van Vannieuwkerke betrokken is bij een commerciële deal met de VRT. Vereenooghe voorziet de merchandising van Vive le vélo, Vannieuwkerke is het gezicht van het programma.

