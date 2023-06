Gevallen racepilote wordt zo hard geraakt door stuurloze motor dat ze achterwaartse salto doet: “Ik lag te schreeuwen van de pijn”

Zante Otto (25) beleefde een echte pechdag toen ze eind mei racete in het Zuid-Afrikaans Kaapstad. De racepilote kwam ten val nadat een voorligger door motorproblemen olie op het asfalt had gelekt, en werd geraakt door een glijdende collega die ook uit het zadel was gelicht. Zante krabbelde weer recht, maar kon niet zien dat een stuurloze motor recht op haar af kwam.

“Ik lag te schreeuwen van de pijn”, aldus de Zuid-Afrikaanse motorrijder die in haar vrije tijd vaak op circuit te vinden is. “Ik vermoed dat ik nog leef omdat ik net was rechtgestaan toen de motor mij raakte. Mocht ik nog plat hebben gelegen, was ik er wellicht niet meer.” Zante zegt ook dat veel geluk heeft gehad bij haar landing na de achterwaartse salto. Door de klap brak ze haar enkel, scheenbeen en scheurde ze ligamenten. Voorlopig is ze minstens twaalf weken buiten strijd door de kwetsuren die ze toen opliep. “Maar het kon erger zijn afgelopen”, klinkt het nog.