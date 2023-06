Overheid gaat bijna 6 miljoen coronavaccins vernietigen: “Onbruikbare overschot”

Tijdens de laatste boostercampagne tegen het coronavirus werden in de vaccinatiecentra in ons land enkel nog aangepaste omikron-vaccins gebruikt, verklaarde de minister in de commissie. “De originele coronavaccins worden sinds vorig jaar niet meer gebuikt in België, net zoals in andere Europese landen”, zei hij. Ook komt er vanuit het Covax-programma, waarmee vaccins vanuit Europa aan ontwikkelingslanden worden gedeeld, geen vraag meer naar die originele vaccins. En dat heeft dus “een niet meer bruikbare overschot aan vaccins” opgeleverd, zei de minister.

Dat overschot zal binnenkort vernietigd worden. Concreet gaat het om 2.631.000 dosissen van het Moderna-vaccin en 3.305.220 dosissen van het Pfizer-vaccin. “Ter voorbereiding van die vernietiging werden 2.363.200 dosissen van het originele Moderna-vaccin en 1.343.160 dosissen van het Pfizer-vaccin ook niet meer diepgevroren”, verduidelijkte Vandenbroucke. Zo konden al nodeloze kosten gespaard worden. De minister verklaarde ook dat België niet het enige land is dat met zo’n overschot zit. In veel Europese landen, waar de vaccinatiegraad vaak lager is dan in ons land, zitten ze met een relatief hoger overschot dan in België.

Bijna 6 miljoen coronavaccins zullen dus vernietigd worden, maar onze stock zal wel verder aangevuld worden met het aangepaste vaccin. “Voor Moderna en Sanofi verwachten we nog zo’n 1 miljoen vaccins in 2023 en voor Pfizer, voor de periode 2023-2026, moeten er nog 7 miljoen vaccins geleverd worden”, dixit Vandenbroucke. (sgg)