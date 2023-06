Thibaut Courtois out voor match in Estland

Thibaut Courtois zal er dinsdag niet bij zijn voor de EK-kwalificatiewedstrijd in Estland. De Bilzense doelman blesseerde zich zaterdag tegen Oostenrijk en moet forfait geven.

Tegen Oostenrijk was Thibaut Courtois afgelopen weekeinde nog van goudwaarde voor de Rode Duivels. Na een dik uur hield hij de Belgen overeind met een puike redding op een schot van Posch. Maar zoek maandagnamiddag niet naar Courtois, als de Rode Duivels op het vliegtuig naar Tallinn stappen. De keeper van Real Madrid blesseerde zich in de wedstrijd tegen Oostenrijk en raakt niet fit. Precies een jaar geleden moest hij ook al meerdere interlands overslaan.

Tedesco was van plan om Courtois dinsdag aanvoerder te maken, maar dat plannetje gaat dus niet door. De bondscoach stelde een beurtrol met Lukaku voor, die zaterdag de band al mocht dragen en dat nu weer zal doen. Courtois stond al niet te springen voor die beurtrol. Wat er precies scheelt, moet nog blijken, maandagavond geeft Tedesco een persconferentie in Tallinn.

Koen Casteels is eveneens geblesseerd, dus is het straks tegen Estland de beurt aan Matz Sels (2 caps) of Thomas Kaminski (0 caps) om het Belgische doel te verdedigen. (krli)