Alweer grote verkeersproblemen na TW Classic: “Bruce is al geland in de VS, maar wij staan nog steeds stil op de parking”

Zowel het fiets- en autoverkeer als het openbaar vervoer verliepen op zijn minst stroef.

Na de vele klachten over de mobiliteit voor en na Werchter Boutique had Live Nation op zondag aangegeven ingrepen te hebben gedaan voor TW Classic. Die ingrepen leverden vooral op bij het aankomen. Behalve lange rijen aan de fietsenparking, werden er geen grote problemen opgemerkt.

Na de zondageditie met passage van Bruce Springsteen was dat anders. Live Nation had bezoekers aangeraden om zo veel mogelijk met de fiets te komen, maar ook bij het vertrekken daarmee rapporteerden festivalgangers op sociale media problemen. Grote flessenhalzen door te weinig capaciteit bij het uitchecken van de fietsen, werden daar als probleem aangestipt.

De Lijn had zondag aangekondigd niets aan te passen aan de regeling, maar ook daar liep het opnieuw op zijn minst moeizaam. Om 3 uur ’s nachts kwamen nog steeds pendelbussen aan aan het station van Leuven, passagiers gaven aan lang te hebben moeten wachten. Eenmaal geleegd, leken de bussen weg te rijden richting de stelplaats. Niet terug naar het festivalterrein dus, wat betekent dat rond 3 uur het einde in zicht was. Ook de nachttrein moest zijn vertrek uitstellen.

Ten slotte spreken veel mensen op sociale media over lange wachttijden bij het verlaten van wagenparkings, gaande van drie kwartier stilstaan, tot meer dan een uur. “Bruce is al geland in de VS, maar wij staan nog steeds stil op de parking”, klonk het. Enkele straten zouden het grote verkeer niet kunnen trekken.

