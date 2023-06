Fairtradeproducten kunnen Belg alsmaar meer bekoren

De fairtrademarkt kende een groei van 20 procent in vergelijking met 2021.

De totale marktwaarde van alle in België verkochte fairtradeproducten bedroeg in 2022 312 miljoen euro. Dat is een stijging van 85 procent in vijf jaar tijd. Vooral chocolade en bananen doen het goed.

“Fair trade heeft een uitstekend 2022 achter de rug”, zegt Philippe Weiler, sinds september de CEO van Fairtrade Belgium, de Belgische tak van de internationale organisatie voor fairtradeproducten. “Door een groter productaanbod bereiken we meer consumenten, die ook steeds vaker bereid zijn om meer te betalen voor eerlijke productie. Zeker in een jaar waarin consumenten af te rekenen hadden met sterk gestegen kosten voor onder andere voeding en elektriciteit zijn dat erg goede resultaten.”

Toch bedraagt de totale marktwaarde van fairtradeproducten nog altijd maar 1 procent. De totale waarde van de volledige Belgische retailsector werd door kennisplatform Gondola Academy in 2022 namelijk geschat op 30,8 miljard euro.